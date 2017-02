وزیر رفاه گفت: اکنون سهم اشتغال از آی‌تی، ۱۰ درصد است که امیدوارم برای سال آینده به 12 درصد برسد.

فارس: علی ربیعی در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات رایتل گفت: هر سال در دهه فجر فقط نباید به مراسم آن توجه کرد بلکه باید محتوای انقلاب را مرور کنیم و استمرار این محتوا به معنای آن است که نشان می‌دهد انقلاب بر اساس آن شکل گرفته و امروز جهت‌گیری‌های ما سرافرازانه است و آنچه باید بیشتر ملموس کنیم دستاوردهای اقتصادی انقلاب در زندگی روزمره مردم است.وی ادامه داد: رایتل و کارهایی که در خصوص IT انجام شده، دستاورد انقلاب در حوزه اقتصاد است. این در حالی است که 30 سال پیش نیز در نظریه‌های اقتصاد جهانی، این موضوع پیش‌بینی شده بود که ابتدا بزرگترین اشتغال در صنعت خودرو است و سپس قدرت دنیا در دست کسی است که مسلط بر شاهراه‌های ارتباطاتی باشد.وزیر رفاه گفت: بدون شک حوزه ITC همه چیز را تحت تاثیر قرار داده و فارغ از اینکه سهم ما از اقتصاد جهانی چقدر است زندگی روزمره ایرانیان متاثر از این حوزه شده و نهادهای اجتماعی نیز در حال تغییر است.وی ادامه داد: ارگانومی خانه‌ها عوض شده، رابطه دولت، مردم در زندگی روزمره متاثر از این فضا شده و نمی‌توان شتاب را در این حوزه نادیده گرفت.ربیعی گفت: باید پرشتاب حرکت کنیم. بیش از 10 درصد از سهم اشتغال به حوزه IT در نظر گرفته شده است. امیدوارم به 20 درصد ارتقاء یابد و برای سال آینده 12 درصد از سهم اشتغال را از حوزه IT پیش بینی کرده‌ایم.وی گفت:‌ نیاز اجتماعی و دانش اجتماعی به‌گونه‌ای است که باید مدام تغییر کنیم و در آژانس‌های الکترونیکی که اکنون فعالیت می‌کنند می‌بینیم که چطور جامعه را متاثر کرده و پر از این زمینه‌ها در جامعه است که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.ربیعی گفت:‌ استفاده اخلاقی را در فضای IT باید ترویج کنیم اما متاسفانه بیشتر این پدیده‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم هر چند که این دیدگاه غلط نیست اما باید فرصت‌های شغلی را در حوزه IT ببینیم و به جای آسیب‌شناسی در حوزه فضای مجازی به فرصت‌های این حوزه بپردازیم.وی گفت: خوشحالیم که رایتل یک قران بیشتر در سفره کارگران می‌گذارد. چرا که این شرکت مربوط به بازنشسته‌های تامین اجتماعی و صرفه‌جویی در این حوزه به نفع افراد پایین جامعه و اقتصاد کشور است.