تغذیه سالم در دوران بارداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مصرف آن اقدامی موثر در حفظ سلامت مادر و فرزند به شمار می‌رود اما مادران برای پیشگیری از به خطرافتادن سلامتی خود باید در انتخاب ماهی دقت فراوان کنند.





کارشناسان اعتقاد دارند مصرف ماهی که دارای جیوه کمی باشد برای سلامت بدن مادر و جنین مفید است و علاوه بر دریافت پروتئین می‌تواند باعث جذب چربی‌های مفید و امگا 3 به بدن مادر شود.





کودکانی که مادران آنها در دوران بارداری ماهی مصرف کرده‌اند از ضریب هوشی بالاتری به نسبت سایر کودکان برخوردار شده و خطر ابتلا به آلرژی نیز در آنها کمتر است.





اما کارشناسان سازمان غذا و داروی ایالات متحده مشهور به FDA و سازمان حفاظت از محیط زیست مشهور به EPA اعتقاد دارند خوردن برخی از ماهی‌ها در دوران بارداری جایز نیست و به دلیل وجود حجم بالای جیوه در ترکیبات آن می‌تواند سبب بروز نقایص مادرزادی در نوزاد شود، علاوه بر زنان باردار، زنانی که در دوران شیردهی هستند یا زنانی که کودک زیر دوسال دارند نیز باید از مصرف برخی از ماهی‌ها خودداری کنند زیرا در شیر آنها اثر می‌گذارد و می‌تواند اثرات مضر بر نوزاد داشته باشد.





از جمله این ماهی‌ها می‌توان tilefish from the Gulf of Mexico, shark, swordfish, orange roughy, bigeye tuna, marlin, king mackerel را نام برد که حاوی مقادیر بالایی از جیوه هستند.





در عوض برخی از ماهی‌های در دسترس حاوی مقادیر کمی از جیوه هستند و مصرف آنها به میزان استاندارد در دوران بارداری بلامانع است که از آن جمله می‌توان ماهی سالمون، میگو و ماهی آزاد را نام برد.





براساس آمارها بیش از 50 درصد زنان بنا به باور اشتباه در خصوص خطرناک بودن مصرف ماهی در دوران بارداری از این خوراک سالم استفاده نمی کنند و در عوض از گوشت قرمز استفاده می کنند که می‌تواند برای سلامت آنها در دراز مدت خطرناک باشد.





کارشناسان در عین حال هشدار می‌دهند زنان باردار از مصرف خوراکی‌های جدید و ناشناخته در این دوران خودداری کنند زیرا می‌تواند سبب بروز آلرژی غذایی، مسمومیت ، واکنش سیستم ایمنی و حتی آسیب به جنین شود، در این دوران مصرف مواد غذایی حاوی انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی همچنین لبنیات و پروتئین کم چرب ضامن سلامت مادر و جنین است.



از سال‌ها پیش یک بحث جدی در جامعه پزشکی جهانی در خصوص مصرف یا عدم مصرف ماهی در دوران بارداری مطرح بوده است.