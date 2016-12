متخصص بیماری های عفونی گفت: هپاتیت نوع A از راه‌های خوردن مواد غذایی آلوده و تماس با بیمار منتقل می‌شود، که نشانه‌های آن شامل مواردی مانند بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و افزایش آنزیم‌های کبدی است.

مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی با بیان این‌که وقتی التهاب در کبد ایجاد شود، بیماری هپاتیت روی می‌دهد، گفت: عوامل ایجادکننده التهاب در کبد، ویروس ها، قارچ، میکروب‌ها و حتی داروهایی مانند استامینوفن است.





وی با تاکید بر اینکه مردم بیش تر هپاتیت نوع A و B و C را می‌شناسند، ادامه داد: حذف هپاتیت نوع B تا سال 2030 میلادی یا 1410 شمسی قرار است انجام شود؛ این هپاتیت در ایران واکسن دارد؛ اما هپاتیت نوع C در هیچ جای دنیا واکسن ندارد. همچنین هپاتیت A واکسن دارد؛ ولی در ایران واکسن آن موجود نیست.





مردانی با بیان این‌که هپاتیت نوع A از راه‌های خوردن مواد غذایی آلوده و تماس با بیمار منتقل می‌شود، اظهارداشت:نشانه‌های آن شامل مواردی مانند بی اشتهایی ، تهوع، استفراغ و افزایش آنزیم‌های کبدی است. بیشتر موارد آن بدون بروز یرقان عارض می‌شود.





وی افزود: هپاتیت B از طریق سرنگ‌های آلوده و همچنین انتقال خون و فرآورده‌های خونی آلوده منتقل می‌شود. بیمارانی که همودیالیز می‌شوند، افراد مبتلا به تالاسمی ما‍ ژور که خون دریافت می‌کنند، مبتلایان به هموفیلی و پرسنل پزشکی و پرستاری در معرض خطر بیماری قراردارند و بهتر است واکسن مربوط به هپاتیت B را دریافت کنند.





این متخصص عفونی در ادامه بیان کرد: هپاتیت C از طریق تزریق فرآورده‌های خونی آلوده و استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی منتقل می‌شود، البته انتقال جنسی این نوع هپاتیت بسیار بسیار نادر است.





وی در پاسخ به این پرسش که واکسیناسیون علیه هپاتیت B، چند درصد ایمنی ایجاد می‌کند؟، افزود: بعد از دو سه ماه تکمیل دوره واکسیناسیون، بالای 96 درصد افراد، آنتی‌بادی محافظت کننده خواهند داشت. البته استثنائاتی هم هست که در افراد چاق، افراد سیگاری، افرادی که نقص ایمنی دارند و افرادی که HIV مثبت هستند، دیده می‌شود.





وی در شبکه رادیویی سلامت توصیه کرد: پزشکان، پرستاران، دندانپزشکان و کسانی که همودیالیز می‌شوند، ده سال یکبار آنتی‌بادی را چک کنند.





وی در پاسخ به این سوال که آیا انتقال هپاتیت از مادر به جنین وجود دارد؟، بیان کرد: در مورد هپاتیتC انتقال بسیار نادر است، اما در مورد هپاتیت B اگر در فاز فعال باشد، انتقال صورت می‌گیرد و احتمال انتقال بالاست. بنابراین اگر مادر مبتلابه هپاتیت B باشد به کودک او ایمونوگلوبین B در هنگام تولد تزریق می‌شود. در مورد هپاتیت C ایمونوگلوبین وجود ندارد، زیرا انتقال از مادر به جنین انتقال شایعی محسوب نمی‌شود.





این متخصص عفونی در خصوص علائم هپاتیت C گفت: ضعف، سستی، خمودی ، بی‌حالی و بی‌ اشتهایی عارض می‌شود. در هپاتیت حاد بی‌ اشتهایی ، مهم ترین علامت است. ادرار پررنگ، مدفوع کمرنگ و خارش هم مشاهده می‌شود.





وی ادامه داد: لازم به ذکر است هپاتیت C در خیلی از موارد اتفاقی، و ضمن انتقال خون یا چکاپ سالانه کشف می‌شود. مهم است که در مراکز ناباروری بیمار از نظر وجود هپاتیت‌B، هپاتیت C و همچنین بیماری ایدز بررسی شود.





مردانی با بیان اینکه این نوع هپاتیت فقط از طریق استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی، تزریقات غیر ایمن، تزریق خون و فرآورده‌های خون منتقل می‌شود، گفت: در حال حاضر با طرح واکسیناسیون کشوری که در نوزادان انجام می‌شود، هپاتیت‌B به مرحله کنترل رسیده است یعنی شیوع هپاتیت B در افراد کم خطر به 2/1 درصد از جمعیت مردم رسیده است؛ البته داروی بسیار موثری داریم که در مورد هپاتیت B معجزه می‌کند.





وی در ادامه تاکید کرد: در مورد هپاتیتC در حال حاضر به جای داروهای قدیمی که تزریقی بود و بسیار سمی و یک سال بیمار مجبور بود آمپول دریافت کند، قرص خوراکی به بازار آمده که البته با یک قرص به مدت سه ماه دوره درمان انجام می‌شود و بالای 96 درصد بیمار بهبود می‌یابد.

این متخصص عفونی در پایان اظهارداشت: بعد از آن هم مریض دچار سیروز نمی‌شود و حتی بیمار مبتلا به سیروز هم با مصرف این دارو بهبود می‌یابد و به سرطان کبد نمی‌رسد.